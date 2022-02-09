- 09 Şub 2022 - 21:19 G: 09 Şub 2022 - 21:57

Rüyasında Melek Görenler Tir Tir Titreyecek! Öyle Bir Anlama Geliyor Ki… Eliniz Ayağınız Boşalabilir! Meğer…

Rüyalar, hepimize gelecekten ufak haberler veren iletilerden bir tanesidir. Bazen gördüğümüz rüyalar bizleri öyle etkisine alır ki; saatlerce hatta günlerce bile o rüyayı düşünebilirsiniz. Rüyasında yakın zamanda melek görmüş olanlar ise bu haberden sonra tir tir titreyebilir! Öyle bir anlama geliyor ki, resmen eliniz ayağınız boşalacak! Meğer rüyada melek görmenin anlamı…

Rüyada melek görmek; bilinçaltımızın bizlere bir mesajıdır. Uzun süre etkisinden çıkamayacağımız rüyalardan biri olan melek rüyasının anlamı ise ağızları açık bıraktı. Rüyaların görülüş biçimine göre farklı anlamalar çıksa bile “Melek” görmek, halk tarafından güzel haberlere yorumlanır. Peki, gerçekten rüyada melek görmenin anlamı nedir?

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09 Şub 2022 - 21:19 Ankara- Yaşam

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