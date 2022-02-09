Rüyasında Melek Görenler Tir Tir Titreyecek! Öyle Bir Anlama Geliyor Ki… Eliniz Ayağınız Boşalabilir! Meğer…
Rüyalar, hepimize gelecekten ufak haberler veren iletilerden bir tanesidir. Bazen gördüğümüz rüyalar bizleri öyle etkisine alır ki; saatlerce hatta günlerce bile o rüyayı düşünebilirsiniz. Rüyasında yakın zamanda melek görmüş olanlar ise bu haberden sonra tir tir titreyebilir! Öyle bir anlama geliyor ki, resmen eliniz ayağınız boşalacak! Meğer rüyada melek görmenin anlamı…
Rüyada melek görmek; bilinçaltımızın bizlere bir mesajıdır. Uzun süre etkisinden çıkamayacağımız rüyalardan biri olan melek rüyasının anlamı ise ağızları açık bıraktı. Rüyaların görülüş biçimine göre farklı anlamalar çıksa bile “Melek” görmek, halk tarafından güzel haberlere yorumlanır. Peki, gerçekten rüyada melek görmenin anlamı nedir?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.