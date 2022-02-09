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09 Şub 2022 - 21:19

Rüyasında Melek Görenler Tir Tir Titreyecek! Öyle Bir Anlama Geliyor Ki… Eliniz Ayağınız Boşalabilir! Meğer…

Rüyalar, hepimize gelecekten ufak haberler veren iletilerden bir tanesidir. Bazen gördüğümüz rüyalar bizleri öyle etkisine alır ki; saatlerce hatta günlerce bile o rüyayı düşünebilirsiniz. Rüyasında yakın zamanda melek görmüş olanlar ise bu haberden sonra tir tir titreyebilir! Öyle bir anlama geliyor ki, resmen eliniz ayağınız boşalacak! Meğer rüyada melek görmenin anlamı…