Survivor All Star’da İlk İhraç Kararı Şok etti! Acun Ilıcalı Konseyi Darmaduman Etti! Tekme Tokat Kavga Edilmişti; Bir Değil Tam İki Kişi…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da ilk ihraç resmen gerçekleşti. Acun Ilıcalı diskalifiye kararını verdikten sonra konseyi darmaduman etti. Tekme tokat kavga eden ikili, bir anda gündeme bomba gibi düşmüşlerdi. Çıkan kavganın ardından Acun Ilıcalı, bir değil tam iki kişiyi birden ihraç ettiğini duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Ödül oyununun ve elemenin yapıldığı Survivor’da yarışmacılar konseye damgasını vurdu. Ünlüler takımı ödül oyununu kazanırken; elenen isim ise Furkan Kızılkaya oldu! Bunun yanında Hikmet – Yunus Emre kavgasında son karar açıklandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.