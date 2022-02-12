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12 Şub 2022 - 00:52

Survivor All Star’da İlk İhraç Kararı Şok etti! Acun Ilıcalı Konseyi Darmaduman Etti! Tekme Tokat Kavga Edilmişti; Bir Değil Tam İki Kişi…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da ilk ihraç resmen gerçekleşti. Acun Ilıcalı diskalifiye kararını verdikten sonra konseyi darmaduman etti. Tekme tokat kavga eden ikili, bir anda gündeme bomba gibi düşmüşlerdi. Çıkan kavganın ardından Acun Ilıcalı, bir değil tam iki kişiyi birden ihraç ettiğini duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…