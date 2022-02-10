ASKİ Ankara Su Kesintileri: 10 Şubat 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 10 Şubat 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Bir süredir soğuk hava etkisi altında kalan Ankaralılar, bir yandan da şehrin çeşitli bölgelerinde ASKİ tarafından gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ortaya çıkan su kesintilerinin etkisi altında kalmaya devam ediyor. Peki, ASKİ 10 Şubat Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 10 Şubat Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…



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