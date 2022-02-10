10 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 10 Şubat 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Elektrik tüketimine gelen zammın ardından vatandaşların daha yakından takip ettiği elektrik altyapısı çalışmaları, Türkiye’nin başkenti Ankara’da ortaya elektrik kesintileri çıkaramaya başlıyor. Bu kesintilerden haberdar olmak isteyen Ankaralılar için 10 Şubat 2022 Perşembe günü Ankara’da yaşanacak olan elektrik kesintileri belli olmuş bulunuyor. Peki, 10 Şubat Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 10 Şubat Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…



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