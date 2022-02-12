Survivor’da Elenen Furkan'a Piyango Vurdu! Acun Ilıcalı'nın Dokunması Yetti! Şampiyon Olamadı; Şampiyondan Daha Çok Kazandı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da elenen isme hayatının fırsatı resmen verdi. Acun Ilıcalı’nın elenen isme balya balya para döktüğü görülürken; şampiyondan daha çok kazanacağı konuşuldu! Peki, Survivor All Star yarışmasından hangi isim elendi ve Acun Ilıcalı nasıl bir teklifte bulundu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ünlüler ve Gönüllüler arasında ödül için oyun oynanmıştı. Oyunu kazanan takım her ne kadar Ünlüler olsa bile elenen isimde ünlülerden çıktı. Bu duruma çok üzülen Acun Ilıcalı ise yarışmacıya hayatının fırsatını sundu! İşte merak edilen tüm detaylar..
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.