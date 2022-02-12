Survivor’da Elenen Furkan'a Piyango Vurdu! Acun Ilıcalı'nın Dokunması Yetti! Şampiyon Olamadı; Şampiyondan Daha Çok Kazandı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ünlüler ve Gönüllüler arasında ödül için oyun oynanmıştı. Oyunu kazanan takım her ne kadar Ünlüler olsa bile elenen isimde ünlülerden çıktı. Bu duruma çok üzülen Acun Ilıcalı ise yarışmacıya hayatının fırsatını sundu! İşte merak edilen tüm detaylar..

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