Masterchef Pelin İçine Hiçbir Şey Giymeden Paylaştı! Mumlarla Saklamak İstedi Ama Olmadı! “Gökhan Ağlayarak Günlüğüne Yaz!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından erkenden elenen ama çok konuşulan Pelin Zaman, nefesleri kesen bir paylaşımda bulundu. 33 yaşında olmasına rağmen yüz ve fiziğinin güzelliğinden dolayı 20’lerinde gözüken Masterchef Pelin’e bir bakan bir daha baktı! İşte Masterchef Pelin’den gelen dekolteli paylaşımlar…

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