Masterchef Pelin Üstüne Hiçbir Şey Giymeden Paylaştı! Mumlarla Saklamak İstedi Ama Olmadı! “Gökhan Ağlayarak Günlüğüne Yaz!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Pelin Zaman, içine hiçbir şey giymeden paylaşım yapınca ortalık karıştı! Dekoltesini mumlarla saklamak isteyen başarılı şef adayının güzelliğine ise “Gökhan Akar ağlayarak günlüğüne yaz! Şu güzelliği kaybettin” yorumunda bulundu! İşte Masterchef yarışmasının en güzel ismi Pelin Zaman’dan iç çamaşırsız pozlar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından erkenden elenen ama çok konuşulan Pelin Zaman, nefesleri kesen bir paylaşımda bulundu. 33 yaşında olmasına rağmen yüz ve fiziğinin güzelliğinden dolayı 20’lerinde gözüken Masterchef Pelin’e bir bakan bir daha baktı! İşte Masterchef Pelin’den gelen dekolteli paylaşımlar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.