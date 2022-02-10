Günün Hangi Saatlerinde Elektrik Daha Ucuz? Gece Hangi Saatlerde Elektrik Ucuz? Elektrik Ne Zaman Daha Az Yakar?
Aralık ayında gelen yüzde 127’ye kadar varan elektrik zamları, vatandaşın cebini yakmaya başladı. Yeni yılda neredeyse iki kat artan elektrik faturalarıyla karşı karşıya kalan vatandaşlar, günün en uygun elektrik tüketim saatlerini merak etmeye başladı. Sizde elektrik tariflerini merak ediyor ve hangi saatlerin daha ucuz olduğunu merak ediyorsanız işte size detaylar...
Aralık ayında gelen yüzde 127’ye kadar varan elektrik zamları, vatandaşın cebini yakmaya başladı. Yeni yılda neredeyse iki kat artan elektrik faturalarıyla karşı karşıya kalan vatandaşlar, günün en uygun elektrik tüketim saatlerini merak etmeye başladı.
Öte yandan enerji tasarrufu için düğmeye basılması gerektiğini belirten uzmanlar, o saatleri açıkladı! Peki, günün hangi saatlerinde elektrik daha ucuz? Gece hangi saatlerde elektrik ucuz? Elektrik ne zaman daha az yakar? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
10 Şub 2022 - 12:28 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.