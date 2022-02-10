Aralık ayında gelen yüzde 127’ye kadar varan elektrik zamları, vatandaşın cebini yakmaya başladı. Yeni yılda neredeyse iki kat artan elektrik faturalarıyla karşı karşıya kalan vatandaşlar, günün en uygun elektrik tüketim saatlerini merak etmeye başladı.

Öte yandan enerji tasarrufu için düğmeye basılması gerektiğini belirten uzmanlar, o saatleri açıkladı! Peki, günün hangi saatlerinde elektrik daha ucuz? Gece hangi saatlerde elektrik ucuz? Elektrik ne zaman daha az yakar? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...