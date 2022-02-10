- 10 Şub 2022 - 12:28 G: 10 Şub 2022 - 12:44

Günün Hangi Saatlerinde Elektrik Daha Ucuz? Gece Hangi Saatlerde Elektrik Ucuz? Elektrik Ne Zaman Daha Az Yakar?

Aralık ayında gelen yüzde 127’ye kadar varan elektrik zamları, vatandaşın cebini yakmaya başladı. Yeni yılda neredeyse iki kat artan elektrik faturalarıyla karşı karşıya kalan vatandaşlar, günün en uygun elektrik tüketim saatlerini merak etmeye başladı. Sizde elektrik tariflerini merak ediyor ve hangi saatlerin daha ucuz olduğunu merak ediyorsanız işte size detaylar...

Aralık ayında gelen yüzde 127’ye kadar varan elektrik zamları, vatandaşın cebini yakmaya başladı. Yeni yılda neredeyse iki kat artan elektrik faturalarıyla karşı karşıya kalan vatandaşlar, günün en uygun elektrik tüketim saatlerini merak etmeye başladı.

Öte yandan enerji tasarrufu için düğmeye basılması gerektiğini belirten uzmanlar, o saatleri açıkladı! Peki, günün hangi saatlerinde elektrik daha ucuz? Gece hangi saatlerde elektrik ucuz? Elektrik ne zaman daha az yakar? İşte, detaylar…

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10 Şub 2022 - 12:28 - Yaşam

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