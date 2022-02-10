- 10 Şub 2022 - 12:39 G: 10 Şub 2022 - 12:50

Survivor’da Tekme Tokat Kavga! Acun Ilıcalı’nın Gözleri Önünde Birbirine Daldılar! Hakaretler Cabası; Perde Arkası Yayınlandı… “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da tekme tokat kavga görüntüleri ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’nın gözleri önünde birbirine giren isimler, hakaretlerde ederek dengeleri değiştirmişti. Şimdi ise kavganın perde arkası seyircilere gösterildi. Hikmet’in üstü başı yırtılırken; seyircide büyük şoku yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Birkaç gün önce Yunus Emre ve Ogeday arasında çıkan skandal kavga bir anda Hikmet ve Yunus Emre kavgasına dönüşmüştü. Hikmet’in sürekli kendisini itmesinden rahatsız olan Yunus Emre, Hikmet’e sert çıkışmıştı. Bu durumun perde arkası görüntüleri ise ilk paylaşıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Şub 2022 - 12:39 Ankara- Yaşam

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