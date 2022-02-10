Survivor’da Tekme Tokat Kavga! Acun Ilıcalı’nın Gözleri Önünde Birbirine Daldılar! Hakaretler Cabası; Perde Arkası Yayınlandı… “Yok Artık”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Birkaç gün önce Yunus Emre ve Ogeday arasında çıkan skandal kavga bir anda Hikmet ve Yunus Emre kavgasına dönüşmüştü. Hikmet’in sürekli kendisini itmesinden rahatsız olan Yunus Emre, Hikmet’e sert çıkışmıştı. Bu durumun perde arkası görüntüleri ise ilk paylaşıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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