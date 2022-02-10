Eski Defterleri Kapatamayan Burçlar Hangisidir? İşte Eski Sevgiliyi Arayan O Burçlar…
Eski sevgililer, pek çok kişinin başına bela olmaktan öteye geçemiyor. Ancak bu listede yer alan bu burçların insanları, eski sevgilerine bela olan tarafta yer alıyor. Her fırsatta eski sevgililerini arayan ve bir türlü eski defterleri kapatamayan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Eski sevgililer, pek çok kişinin başına bela olmaktan öteye geçemiyor. Ancak bu listede yer alan bu burçların insanları, eski sevgilerine bela olan tarafta yer alıyor. Her fırsatta eski sevgililerini ararken kendilerini bulan bu burçları göremeden bir ilişkiye başlamamanız ise, şiddetle tavsiye ediliyor! Peki, eski defterleri kapatamayan burçlar hangisidir? İşte eski sevgiliyi arayan o burçlar…
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10 Şub 2022 - 12:50 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.