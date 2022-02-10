Eski sevgililer, pek çok kişinin başına bela olmaktan öteye geçemiyor. Ancak bu listede yer alan bu burçların insanları, eski sevgilerine bela olan tarafta yer alıyor. Her fırsatta eski sevgililerini ararken kendilerini bulan bu burçları göremeden bir ilişkiye başlamamanız ise, şiddetle tavsiye ediliyor! Peki, eski defterleri kapatamayan burçlar hangisidir? İşte eski sevgiliyi arayan o burçlar…

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