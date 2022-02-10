Her geçen gün artan psikolojik rahatsızlıklar, kişilerin burçları ile de doğrudan ilişkili oluyor. Evet, inanması son derece güç olsa da burçların vücutlarda temsil ettiği bölgeler ve onların kişilere sağladığı karakteristik özellikler, insanların hangi rahatsızlıklara yatkın olduğunu da ortaya koyuyor. Bu listede ise, anksiyeteye yatkınlık taşıyan burçlar yer alıyor. Peki, anksiyete bozukluğu olan burçlar hangisidir? İşte endişeli hayat yaşayan o burçlar…

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