Hadise ve Mehmet Dinçerler Aşkı Başladığı Gibi Bitebilir! Sorun Aileye Sıçradı, Kriz Üstüne Kriz Yaşandı! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise ve Mehmet Dinçerler’in para krizinden dolayı ayrılacakları iddia edildi! Kısa bir süre önce Mehmet Dinçerler’den evlenme teklifi alan Hadise, sosyal medyadan bunu duyurmuştu. Şimdi ise aileye sorunun sıçradığı ve krizlerin yaşandığı gündeme bomba gibi düştü. Öyle bir açıklama geldi ki…
Geçtiğimiz günlerde Hadise, Mehmet Dinçlerler’den 3 milyon lira değerinde bir tektaşla evlenme teklifi almıştı. “Hikayemiz yeni başlıyor” notunu düşerek paylaşımda bulunmuştu. Hadise’nin bu paylaşımı hayranlarını havaya uçururken; Mehmet Dinçerler’in borçlu olduğu da gündeme bomba gibi düşmüştü. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.