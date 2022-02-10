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10 Şub 2022 - 12:59

Hadise ve Mehmet Dinçerler Aşkı Başladığı Gibi Bitebilir! Sorun Aileye Sıçradı, Kriz Üstüne Kriz Yaşandı! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise ve Mehmet Dinçerler’in para krizinden dolayı ayrılacakları iddia edildi! Kısa bir süre önce Mehmet Dinçerler’den evlenme teklifi alan Hadise, sosyal medyadan bunu duyurmuştu. Şimdi ise aileye sorunun sıçradığı ve krizlerin yaşandığı gündeme bomba gibi düştü. Öyle bir açıklama geldi ki…