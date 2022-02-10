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10 Şub 2022 - 13:27

Survivor Batuhan Esti Gürledi! Acun Ilıcalı Ömrü Boyunca Böyle Rest Görmemiştir! Gözüne Uyku Bile Girmedi; Sinirden… “Delirdim”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan resmen esti gürledi! Batuhan Karacakaya’nın sözlerine karşılık olarak ise Survivor izleyicisinden “Acun Ilıcalı hayatı boyunca böyle bir rest görmemiştir” yorumları geldi. Sinirden gözüne uykunun girmediğini dile getiren Batuhan Karacakaya, Ünlüler takımının birbiri içerisinde yaptıkları oyunlara karşılık olarak çok sert konuştu! İşte merak edilen tüm detaylar…