Survivor Batuhan Esti Gürledi! Acun Ilıcalı Ömrü Boyunca Böyle Rest Görmemiştir! Gözüne Uyku Bile Girmedi; Sinirden… “Delirdim”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan resmen esti gürledi! Batuhan Karacakaya’nın sözlerine karşılık olarak ise Survivor izleyicisinden “Acun Ilıcalı hayatı boyunca böyle bir rest görmemiştir” yorumları geldi. Sinirden gözüne uykunun girmediğini dile getiren Batuhan Karacakaya, Ünlüler takımının birbiri içerisinde yaptıkları oyunlara karşılık olarak çok sert konuştu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödül oyununu kazanan takım Ünlüler takımı olurken; elenen isim ise Ünlüler takımından Furkan Kızılkaya olmuştu. Batuhan Karacakaya ise öyle şeyler dedi ki, dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.