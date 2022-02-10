Tik Tok Fenomeni Metehan Polat Bakın Kaç Yaşında? Son Halini Görenler Şaştı Kaldı! “Ceylan Gözlüm” Şarkısını Milyonlar Dinledi…
Şimdilerde çıkardığı şarkılar ile bir hayli popüler hale gelmiş olan Metehan Polat, dijital mecralarda en çok Tik Tok isimli platformda dinleniyor. Takipçileriyle çok beğenilen sesini sık sık buluşturan Metehan Polat ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Şimdilerde çıkardığı şarkılar ile bir hayli popüler hale gelmiş olan Metehan Polat, dijital mecralarda en çok Tik Tok isimli platformda dinleniyor. Takipçileriyle çok beğenilen sesini sık sık buluşturan Metehan Polat, yaşıyla ise, herkesi şaşırtmayı başaran isimler arasında yer alıyor! Peki, Tik Tok Fenomeni Metehan Polat kaç yaşında? “Ceylan Gözlüm” şarkısını söyleyen Metehan Polat kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
10 Şub 2022 - 14:28 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.