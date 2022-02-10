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10 Şub 2022 - 14:28

Tik Tok Fenomeni Metehan Polat Bakın Kaç Yaşında? Son Halini Görenler Şaştı Kaldı! “Ceylan Gözlüm” Şarkısını Milyonlar Dinledi…

Şimdilerde çıkardığı şarkılar ile bir hayli popüler hale gelmiş olan Metehan Polat, dijital mecralarda en çok Tik Tok isimli platformda dinleniyor. Takipçileriyle çok beğenilen sesini sık sık buluşturan Metehan Polat ile ilgili merak edilen tüm detaylar...