Her burcun takıntılı olduğunu söylesek, buna şaşırır mıydınız? Evet, karakteristik açıdan birbirinden son derece farklı olan 12 burç, her zaman farklı takıntılara sahip olarak öne çıkıyor. Ancak bu burçların bazıları takıntılarında o kadar ileriye gidiyor ki, onlar için obsesif kompülsif bozukluğa yatkın olduklarını söylemek hiç de yanlış bir öngörü olmuyor! Peki, en takıntılı burçlar hangisidir? İşte obsesif kompülsif bozukluğu olan o burçlar…

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