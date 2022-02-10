En Takıntılı Burçlar Hangisidir? İşte Obsesif Kompülsif Bozukluğu Olan O Burçlar…
Her burcun takıntılı olduğunu söylesek, buna şaşırır mıydınız? Evet, karakteristik açıdan birbirinden son derece farklı olan 12 burç, her zaman farklı takıntılara sahip olarak öne çıkıyor. Obsesif Kompülsif bozukluğa yatkın olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun takıntılı olduğunu söylesek, buna şaşırır mıydınız? Evet, karakteristik açıdan birbirinden son derece farklı olan 12 burç, her zaman farklı takıntılara sahip olarak öne çıkıyor. Ancak bu burçların bazıları takıntılarında o kadar ileriye gidiyor ki, onlar için obsesif kompülsif bozukluğa yatkın olduklarını söylemek hiç de yanlış bir öngörü olmuyor! Peki, en takıntılı burçlar hangisidir? İşte obsesif kompülsif bozukluğu olan o burçlar…
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10 Şub 2022 - 14:30 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.