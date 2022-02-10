Güven her ilişkinin anahtarı olsa da bazı burcun insanları güven konusunda sahip olduğu takıntıları nedeniyle güvenmesi gereken insanlara karşı bile aşırı güvensizlik sergileyebiliyor! Peki, aşırı güvensiz hisseden burçlar hangisidir? İşte sosyal fobisi olan o burçlar…

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