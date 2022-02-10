Aşırı Güvensiz Hisseden Burçlar Hangisidir? İşte Sosyal Fobisi Olan O Burçlar…
Güven her ilişkinin anahtarı olsa da bazı burcun insanları güven konusunda sahip olduğu takıntıları nedeniyle güvenmesi gereken insanlara karşı bile aşırı güvensizlik sergileyebiliyor. Sizde Aşırı Güvensiz hisseden burçları merak ediyorsanız detaylar haberimizde...
Güven her ilişkinin anahtarı olsa da bazı burcun insanları güven konusunda sahip olduğu takıntıları nedeniyle güvenmesi gereken insanlara karşı bile aşırı güvensizlik sergileyebiliyor! Peki, aşırı güvensiz hisseden burçlar hangisidir? İşte sosyal fobisi olan o burçlar…
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10 Şub 2022 - 14:30 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.