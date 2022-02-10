Her burcun insanının yatkın olduğu psikolojik bozukluk diğerine göre değişiklik gösterebiliyor. Bu bağlamda bu listede yer alan burçlar, ortaya sürekli olarak panik atak krizleri ile karşılaşan insanlar çıkarabiliyor! Peki, en panik burçlar hangisidir? İşte korku ve panik atak yaşayan o burçlar…