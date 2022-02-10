Depresyondan Hiç Çıkamayan Burçlar Hangisidir? İşte Bipoları Bozuk Olan O Burçlar…
Stresin yaşam üzerinde giderek artması ruhsal rahatsızlıkların da daha sık görülmesine neden oluyor. O rahatsızlıklardan biri olan bipolar bozukluk için ise, kişilerin burçların son derece önemi bulunuyor. Sizde Depresyondan hiç çıkamayan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Stresin yaşam üzerinde giderek artması ruhsal rahatsızlıkların da daha sık görülmesine neden oluyor. O rahatsızlıklardan biri olan bipolar bozukluk için ise, kişilerin burçların son derece önemi bulunuyor. Evet, bu listede yer alan o burçlar, depresyondan hiç çıkamayan ve bipolar bozukluğuna yatkın olan insanlar ortaya çıkarabiliyor! Peki, depresyondan hiç çıkamayan burçlar hangisidir? İşte bipoları bozuk olan o burçlar…
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10 Şub 2022 - 14:30 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.