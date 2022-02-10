Stresin yaşam üzerinde giderek artması ruhsal rahatsızlıkların da daha sık görülmesine neden oluyor. O rahatsızlıklardan biri olan bipolar bozukluk için ise, kişilerin burçların son derece önemi bulunuyor. Evet, bu listede yer alan o burçlar, depresyondan hiç çıkamayan ve bipolar bozukluğuna yatkın olan insanlar ortaya çıkarabiliyor! Peki, depresyondan hiç çıkamayan burçlar hangisidir? İşte bipoları bozuk olan o burçlar…

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