- 10 Şub 2022 - 14:28 G: 10 Şub 2022 - 14:40

Survivor Nisa Yarışmadan Çekildi! Pılını Pırtını Topladı; Adada Üç Eski Sevgiliye Dayanamadı! Bu İhanet Ona Çok Ağır Geldi! Seyirci Son Noktasında…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa Bölükbaşı iddialara göre yarışmadan resmen ayrıldı! Pılını pırtını toplayıp; İstanbul biletini aldığı konuşulan Nisa Bölükbaşı, konuşulanlara göre bu ihaneti daha fazla kaldıramadı! Adada artık üç sevgilisi olan Nisa Bölükbaşı, seyirciyi son noktasına getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken bölümde ödül oyununu kazanan takım ise haftalar sonra Ünlüler takımı olmuştu. Best Of’ta yarışma biterken; iki takımı da zorlayan parkurlar dengeleri değiştirmişti. Parkur sırasında yaşadığı kazayla ağızları açık bırakan Nisa Bölükbaşı iddialara göre yarışmadan çekilme kararı aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Şub 2022 - 14:28 Ankara- Yaşam

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