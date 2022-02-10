Kuruluş Osman İzleyicisine Kabus Gibi Haber! Senarist İzleyicinin Aklını Bulandırdı, Son Hamlesi Şok Etti! Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman dizisinden izleyiciye kabus gibi haber geldi! Senarist izleyicinin aklını bulandırırken; son hamle ise büyük şok yaşattı! Yaşanacak krizle birlikte Kuruluş Osman izleyicisi ise isyanını dile sosyal medyadan getirdi! Kuruluş Osman dizisinin kaderini değiştiren bu karar ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy, Buse Arslan gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Kuruluş Osman dizisi Çarşamba akşamlarının yıldızı olmaya devam ediyor. Her Çarşamba reyting rekorlarını kıran Kuruluş Osman dizisi ise ağızların açık kalmasına neden olacak bir gelişmeye imzasını attı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.