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10 Şub 2022 - 15:09

Kuruluş Osman İzleyicisine Kabus Gibi Haber! Senarist İzleyicinin Aklını Bulandırdı, Son Hamlesi Şok Etti! Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman dizisinden izleyiciye kabus gibi haber geldi! Senarist izleyicinin aklını bulandırırken; son hamle ise büyük şok yaşattı! Yaşanacak krizle birlikte Kuruluş Osman izleyicisi ise isyanını dile sosyal medyadan getirdi! Kuruluş Osman dizisinin kaderini değiştiren bu karar ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…