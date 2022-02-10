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10 Şub 2022 - 15:28

Alişan’dan Yürekleri Yakıp Yıkan Paylaşım! Sesini Sadece O Duydu, Yaptığı Olay Oldu! Zırıl Zırıl Ağlattı; Kardeş Acısı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’dan yürekleri yakıp yıkan bir paylaşım geldi. Sesini sadece o kişi duyarken; yapılan hamle ise zırıl zırıl ağlattı. Kardeş acısını bir kez daha hayranlarına yaşatan Alişan, sosyal medyayı salladı! Dikkatleri üzerine çeken bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?