10 Şub 2022 - 15:28 Güncelleme: 10 Şub 2022 - 15:38
Alişan’dan Yürekleri Yakıp Yıkan Paylaşım! Sesini Sadece O Duydu, Yaptığı Olay Oldu! Zırıl Zırıl Ağlattı; Kardeş Acısı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’dan yürekleri yakıp yıkan bir paylaşım geldi. Sesini sadece o kişi duyarken; yapılan hamle ise zırıl zırıl ağlattı. Kardeş acısını bir kez daha hayranlarına yaşatan Alişan, sosyal medyayı salladı! Dikkatleri üzerine çeken bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?
Her paylaşımı olay olan Alişan’ın, Buse Varol’la boşanma aşamasında olduğu konuşulurken; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri yaktı yıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
# buse varol dizisi, buse varol açıklama, buse varol eliz, buse varol, alişan kimdir, buse varol çocukları, buse varol eşi, buse varol burak, alişan, alişan kiminle evli, buse varol kiminle evli, buse varol hangi yapımda yer alacak, buse varol kimdir, selçuk tektaş, selçuk tektaş kardeşi, selçuk tektaş ne zaman öldü, Selçuk Tektaş kimdir, selçuk tektaş alişan açıklama, selçuk tektaş eliz, selçuk tektaş burak, Selçuk Tektaş neden öldü, selçuk tektaş alişan, selçuk tektaş açıklama
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.