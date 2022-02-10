- 10 Şub 2022 - 15:28 G: 10 Şub 2022 - 15:38

Alişan’dan Yürekleri Yakıp Yıkan Paylaşım! Sesini Sadece O Duydu, Yaptığı Olay Oldu! Zırıl Zırıl Ağlattı; Kardeş Acısı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’dan yürekleri yakıp yıkan bir paylaşım geldi. Sesini sadece o kişi duyarken; yapılan hamle ise zırıl zırıl ağlattı. Kardeş acısını bir kez daha hayranlarına yaşatan Alişan, sosyal medyayı salladı! Dikkatleri üzerine çeken bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?

Her paylaşımı olay olan Alişan’ın, Buse Varol’la boşanma aşamasında olduğu konuşulurken; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri yaktı yıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

10 Şub 2022 - 15:28 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kuruluş Osman İzleyicisine Kabus Gibi Haber! Senarist İzleyicinin Aklını Bulandırdı, Son Hamlesi Şok Etti! Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki… mask
Kuruluş Osman İzleyicisine Kabus Gibi Haber! Senarist İzleyicinin Aklını Bulandırdı, Son Hamlesi Şok Etti! Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki…
Survivor Yarışması Birbirine Girdi! Dominik Adası Hop İnip, Hop Kalkıyor! Gözyaşları Yüzlerde Kurudu, Hüngür Hüngür Ağlattı! “Pes” mask
Survivor Yarışması Birbirine Girdi! Dominik Adası Hop İnip, Hop Kalkıyor! Gözyaşları Yüzlerde Kurudu, Hüngür Hüngür Ağlattı! “Pes”
Survivor Nisa Yarışmadan Çekildi! Pılını Pırtını Topladı; Adada Üç Eski Sevgiliye Dayanamadı! Bu İhanet Ona Çok Ağır Geldi! Seyirci Son Noktasında… mask
Survivor Nisa Yarışmadan Çekildi! Pılını Pırtını Topladı; Adada Üç Eski Sevgiliye Dayanamadı! Bu İhanet Ona Çok Ağır Geldi! Seyirci Son Noktasında…
Tik Tok Fenomeni Metehan Polat Bakın Kaç Yaşında? Son Halini Görenler Şaştı Kaldı! “Ceylan Gözlüm” Şarkısını Milyonlar Dinledi… mask
Tik Tok Fenomeni Metehan Polat Bakın Kaç Yaşında? Son Halini Görenler Şaştı Kaldı! “Ceylan Gözlüm” Şarkısını Milyonlar Dinledi…
Demet Özdemir’den İncecik Bel Şov! Hande Erçel Kıskançlıktan Çatlayacak; Evlilik Teklifi Her Şeyi Değiştirdi! “Yaktın Bizi Kadın” mask
Demet Özdemir’den İncecik Bel Şov! Hande Erçel Kıskançlıktan Çatlayacak; Evlilik Teklifi Her Şeyi Değiştirdi! “Yaktın Bizi Kadın”
Survivor Batuhan Esti Gürledi! Acun Ilıcalı Ömrü Boyunca Böyle Rest Görmemiştir! Gözüne Uyku Bile Girmedi; Sinirden… “Delirdim” mask
Survivor Batuhan Esti Gürledi! Acun Ilıcalı Ömrü Boyunca Böyle Rest Görmemiştir! Gözüne Uyku Bile Girmedi; Sinirden… “Delirdim”
Alişan ve Buse Varol Dadı İçin Resmen Servet Ödemiş! Anlaşmada Dadıya Ödenecek Maaş Krizi Yarattı! Üçüne de Ayrı Ayrı… mask
Alişan ve Buse Varol Dadı İçin Resmen Servet Ödemiş! Anlaşmada Dadıya Ödenecek Maaş Krizi Yarattı! Üçüne de Ayrı Ayrı…
Hadise ve Mehmet Dinçerler Aşkı Başladığı Gibi Bitebilir! Sorun Aileye Sıçradı, Kriz Üstüne Kriz Yaşandı! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki… mask
Hadise ve Mehmet Dinçerler Aşkı Başladığı Gibi Bitebilir! Sorun Aileye Sıçradı, Kriz Üstüne Kriz Yaşandı! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki…
Survivor’da Tekme Tokat Kavga! Acun Ilıcalı’nın Gözleri Önünde Birbirine Daldılar! Hakaretler Cabası; Perde Arkası Yayınlandı… “Yok Artık” mask
Survivor’da Tekme Tokat Kavga! Acun Ilıcalı’nın Gözleri Önünde Birbirine Daldılar! Hakaretler Cabası; Perde Arkası Yayınlandı… “Yok Artık”
Masterchef Pelin İçine Hiçbir Şey Giymeden Paylaştı! Mumlarla Saklamak İstedi Ama Olmadı! “Gökhan Ağlayarak Günlüğüne Yaz!” mask
Masterchef Pelin İçine Hiçbir Şey Giymeden Paylaştı! Mumlarla Saklamak İstedi Ama Olmadı! “Gökhan Ağlayarak Günlüğüne Yaz!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kuruluş Osman İzleyicisine Kabus Gibi Haber! Senarist İzleyicinin Aklını Bulandırdı, Son Hamlesi Şok Etti! Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki… mask
Kuruluş Osman İzleyicisine Kabus Gibi Haber! Senarist İzleyicinin Aklını Bulandırdı, Son Hamlesi Şok Etti! Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki…
Survivor Yarışması Birbirine Girdi! Dominik Adası Hop İnip, Hop Kalkıyor! Gözyaşları Yüzlerde Kurudu, Hüngür Hüngür Ağlattı! “Pes” mask
Survivor Yarışması Birbirine Girdi! Dominik Adası Hop İnip, Hop Kalkıyor! Gözyaşları Yüzlerde Kurudu, Hüngür Hüngür Ağlattı! “Pes”
Anksiyete Bozukluğu Olan Burçlar Hangisidir? İşte Endişeli Hayat Yaşayan O Burçlar… mask
Anksiyete Bozukluğu Olan Burçlar Hangisidir? İşte Endişeli Hayat Yaşayan O Burçlar…
Eski Defterleri Kapatamayan Burçlar Hangisidir? İşte Eski Sevgiliyi Arayan O Burçlar… mask
Eski Defterleri Kapatamayan Burçlar Hangisidir? İşte Eski Sevgiliyi Arayan O Burçlar…
Depresyondan Hiç Çıkamayan Burçlar Hangisidir? İşte Bipoları Bozuk Olan O Burçlar… mask
Depresyondan Hiç Çıkamayan Burçlar Hangisidir? İşte Bipoları Bozuk Olan O Burçlar…
En Panik Burçlar Hangisidir? İşte Korku Ve Panik Atak Yaşayan O Burçlar… mask
En Panik Burçlar Hangisidir? İşte Korku Ve Panik Atak Yaşayan O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status