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10 Şub 2022 - 15:58

Survivor Furkan’ın Başına Gelmeyen Kalmadı! Canından Oluyordu, Ortalık Kan İçinde Kaldı! Anne ve Babasına Dedikleri… “Acun Yapma Be”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bu yıl bulunan Furkan Kızılkaya’nın başına gelmeyen kalmadı! Geçtiğimiz günlerde boynundan rahatsızlık yaşayan Furkan Kızılkaya uzun bir süre oyunlara katılamamıştı. Şimdi ise neredeyse canından oluyordu. Anne ve babasına konseyden dedikleri ise yürekleri sızlattı. Birçok kişi bu duruma “Acun yapma be” yorumlarında bulunarak isyanını dile getirdi. Peki, neler oluyor?