Survivor Furkan’nın Başına Gelmeyen Kalmadı! Kafa Göz Dağıldı, Nerdeyse Canından Oluyordu! Ortalık Kan İçinde Kaldı! Anne ve Babasına Dedikleri…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bu yıl bulunan Furkan Kızılkaya’nın başına gelmeyen kalmadı! Geçtiğimiz günlerde boynundan rahatsızlık yaşayan Furkan Kızılkaya uzun bir süre oyunlara katılamamıştı. Şimdi ise neredeyse canından oluyordu. Anne ve babasına konseyden dedikleri ise yürekleri sızlattı. Birçok kişi bu duruma “Acun yapma be” yorumlarında bulunarak isyanını dile getirdi. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışması her bölümde farklı bir heyecan yaşatıyordu. Dün akşam ekranlara gelen bölümde ise Furkan Kızılkaya hem elenmiş, hem de kaza geçirmişti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.