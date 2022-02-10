Hande Erçel Kraliçe Olduğunu Kanıtladı! Artık Demet Özdemir ve Fahriye Evcen’in Esamesi Okunmuyor! Son Durum Yıkıcı Oldu…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, bir kez daha kraliçe olduğunu kanıtladı! Demet Özdemir ve Fahriye Evcen’i sollayıp geçti! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Son durum Fahriye Evcen ve Demet Özdemir sevenleri tarafından yıkıcı olurken; Hande Erçel sevenleri bir kez daha havalara uçtu! İşte merak edilen tüm detaylar…
En son Sen Çal Kapımı dizisinde yer alarak adını tüm Dünya ülkelerine tanıtan Hande Erçel, Eda karakteriyle rekor beğeni toplamıştı. Dizide tanıştığı Kerem Bürsin’le ilk sezon sonunda sevgili olan Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda Kerem Bürsin’le ayrılma kararı almıştı. Ayrılma nedeni olarak gösterilen Demet Özdemir ise dengeleri değiştirmişti. “Kraliçe” olarak bilinen Fahriye Evcen’in koltuğunu altından alan Hande Erçel ise bir devri kapattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.