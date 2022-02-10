- 10 Şub 2022 - 17:31 G: 10 Şub 2022 - 17:35

Aziz Dizisinin Yıldızı Fırat Tanış Boşandı Mı? Fırat Tanış Bakın Kaç Yaşında! Eşi Kübra Tanış İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Şimdilerde Aziz isimli dizinin Fransız delegesi Pierre karakterini canlandırmasıyla seyircisini mest etmeye başlayan ünü oyuncu Fırat Tanış’tan kötü haber geldi. Özel yaşamı ile ilgili önemli bir karar alan Fırat Tanış ile ilgili son detaylar haberimizde...

Şimdilerde Aziz isimli dizinin Fransız delegesi Pierre karakterini canlandırmasıyla seyircisini mest etmeye başlayan ünü oyuncu Fırat Tanış’tan kötü haber geldi. Özel yaşamı ile ilgili önemli bir karar alan Fırat Tanış, hayranlarını boşanıp, boşanmadığı konusunda merak ettirmeye başladı! Peki, Aziz dizisinin yıldızı Fırat Tanış boşandı mı? Fırat Tanış kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Fırat Tanış eşi kim? İşte, detaylar…

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10 Şub 2022 - 17:31 - Magazin

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