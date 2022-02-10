- 10 Şub 2022 - 17:38 G: 10 Şub 2022 - 17:42

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven Boşanıyor Mu? Gizem Güven Bakın Kaç Yaşında! Eşi Caner Turp İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle adeta hafızalara kazınan Gizem Güven’den hayranlarını üzecek bir haber geldi. Son zamanlarda evliliğinde zor günler geçirdiği iddia edilen ünlü oyuncu Gizem Güven, konuyla ilgili ilk açıklamayı gerçekleştirdi. İşte Gizem Güven ve açıklamaları ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle adeta hafızalara kazınan Gizem Güven’den hayranlarını üzecek bir haber geldi. Son zamanlarda evliliğinde zor günler geçirdiği iddia edilen ünlü oyuncu Gizem Güven, konuyla ilgili ilk açıklamayı gerçekleştirdi. Öte yandan Gizem Güven’in boşanma iddialarına dair gerçekleştirdiği o açıklama herkesi adeta şoke etti! Peki, Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven boşanıyor mu? Gizem Güven kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Gizem Güven eşi kim? İşte, detaylar…

10 Şub 2022 - 17:38 - Magazin

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