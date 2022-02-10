Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven Boşanıyor Mu? Gizem Güven Bakın Kaç Yaşında! Eşi Caner Turp İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle adeta hafızalara kazınan Gizem Güven’den hayranlarını üzecek bir haber geldi. Son zamanlarda evliliğinde zor günler geçirdiği iddia edilen ünlü oyuncu Gizem Güven, konuyla ilgili ilk açıklamayı gerçekleştirdi. İşte Gizem Güven ve açıklamaları ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle adeta hafızalara kazınan Gizem Güven’den hayranlarını üzecek bir haber geldi. Son zamanlarda evliliğinde zor günler geçirdiği iddia edilen ünlü oyuncu Gizem Güven, konuyla ilgili ilk açıklamayı gerçekleştirdi. Öte yandan Gizem Güven’in boşanma iddialarına dair gerçekleştirdiği o açıklama herkesi adeta şoke etti! Peki, Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven boşanıyor mu? Gizem Güven kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Gizem Güven eşi kim? İşte, detaylar…
10 Şub 2022 - 17:38 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.