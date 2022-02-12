FOX TV’den Seyirciye Bir İyi, Birde Kötü Haber! O Dizinin Finali Açıklandı! Seyirciler Delirecek; Yıllarca Unutulmayacak!
Televizyon dünyasının en sevilen kanallarından biri olan FOX TV’den hem üzücü, hem de sevindirici haber geldi. O dizinin ipi kesilirken; kanal büyük oyunu ortaya çıkardı. Seyircinin delireceği bu durum ise dizi izleyicisinin delirmesine neden olacak bu durum ise yıllarca unutulmayacak! Peki, FOX TV hangi dizi için final kararı aldı?
Sen Çal Kapımı, Elbet Bir Gün, Son Yaz, Kefaret ve Uzak Şehrin Masalı gibi birçok köklü dizi, düşen reytinglerden dolayı final yapmıştı. Sevilerek takip edilen bu dizilerin finalleri ise dengeleri değiştirmişti. Şimdi ise FOX TV’den bir karar daha çıktı ve dengeler alt üst oldu. Ekranlara iddialı bir giriş yapan o dizi, iddiasını dolduramadı ve final kararını aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.