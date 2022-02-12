FOX TV’den Seyirciye Bir İyi, Birde Kötü Haber! O Dizinin Finali Açıklandı! Seyirciler Delirecek; Yıllarca Unutulmayacak!

Sen Çal Kapımı, Elbet Bir Gün, Son Yaz, Kefaret ve Uzak Şehrin Masalı gibi birçok köklü dizi, düşen reytinglerden dolayı final yapmıştı. Sevilerek takip edilen bu dizilerin finalleri ise dengeleri değiştirmişti. Şimdi ise FOX TV’den bir karar daha çıktı ve dengeler alt üst oldu. Ekranlara iddialı bir giriş yapan o dizi, iddiasını dolduramadı ve final kararını aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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