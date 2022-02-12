- 12 Şub 2022 - 22:14 G: 12 Şub 2022 - 23:12

FOX TV’den Seyirciye Bir İyi, Birde Kötü Haber! O Dizinin Finali Açıklandı! Seyirciler Delirecek; Yıllarca Unutulmayacak!

Televizyon dünyasının en sevilen kanallarından biri olan FOX TV’den hem üzücü, hem de sevindirici haber geldi. O dizinin ipi kesilirken; kanal büyük oyunu ortaya çıkardı. Seyircinin delireceği bu durum ise dizi izleyicisinin delirmesine neden olacak bu durum ise yıllarca unutulmayacak! Peki, FOX TV hangi dizi için final kararı aldı?

Sen Çal Kapımı, Elbet Bir Gün, Son Yaz, Kefaret ve Uzak Şehrin Masalı gibi birçok köklü dizi, düşen reytinglerden dolayı final yapmıştı. Sevilerek takip edilen bu dizilerin finalleri ise dengeleri değiştirmişti. Şimdi ise FOX TV’den bir karar daha çıktı ve dengeler alt üst oldu. Ekranlara iddialı bir giriş yapan o dizi, iddiasını dolduramadı ve final kararını aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Şub 2022 - 22:14 Ankara- Yaşam

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