- 07 Nis 2022 - 00:48

Oğlum Dizisinin İlyas'ı Timur Acar Bakın Kaç Yaşında! Eşi Eda Özerkan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Şimdilerde yeni bir diziye başlayacak olan Timur Acar, tüm gözleri üzerine çevirmeyi başardı. Show TV ekranlarının yeni dizisi Oğlum ile anlaşan Timur Acar, yeni rolü için hazırlıklarını tamamladı. Sizde Oğlum dizisi ile ekranlara çıkacak olan Timur Acar ile ilgili detaylar haberimizde....

Şimdilerde yeni bir diziye başlayacak olan Timur Acar, tüm gözleri üzerine çevirmeyi başardı. Show TV ekranlarının yeni dizisi Oğlum ile anlaşan Timur Acar, yeni rolü için hazırlıklarını tamamladı. Bu gelişmenin ardından hayranları tarafından mercek altına alınan Timur Acar, yaşıyla ise herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Oğlum dizisinin İlyas'ı Timur Acar kaç yaşında? Timur Acar kimdir, aslen nereli? Timur Acar evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…

07 Nis 2022 - 00:48 - Magazin

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