Cömert Gibi Görünen En Cimri Burçlar Hangisidir? İşte Elinizin Boş Döneceği O Burçlar…
Her burcun insanı ne yazık ki Aslan burcu kişileri kadar cömert davranmıyor. Tam aksine bazı burcun insanları etrafında pintilikleriyle nam salmış bulunuyor. Cimrilikten parasının bir kuruşuna bile dokunmayan bu burçların detayları haberimizde....
Her burcun insanı ne yazık ki Aslan burcu kişileri kadar cömert davranmıyor. Tam aksine bazı burcun insanları etrafında pintilikleriyle nam salmış bulunuyor. Cimrilikten parasının bir kuruşuna bile dokunmayan bu burçların insanları, kimselere borç vermeyi de sevmiyor! Peki, cömert gibi görünen en cimri burçlar hangisidir? İşte yanından elinizin boş döneceği o burçlar…
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12 Şub 2022 - 22:14 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.