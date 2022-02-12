- 12 Şub 2022 - 22:14 G: 12 Şub 2022 - 23:12

Cömert Gibi Görünen En Cimri Burçlar Hangisidir? İşte Elinizin Boş Döneceği O Burçlar…

Her burcun insanı ne yazık ki Aslan burcu kişileri kadar cömert davranmıyor. Tam aksine bazı burcun insanları etrafında pintilikleriyle nam salmış bulunuyor. Cimrilikten parasının bir kuruşuna bile dokunmayan bu burçların detayları haberimizde....

Her burcun insanı ne yazık ki Aslan burcu kişileri kadar cömert davranmıyor. Tam aksine bazı burcun insanları etrafında pintilikleriyle nam salmış bulunuyor. Cimrilikten parasının bir kuruşuna bile dokunmayan bu burçların insanları, kimselere borç vermeyi de sevmiyor! Peki, cömert gibi görünen en cimri burçlar hangisidir? İşte yanından elinizin boş döneceği o burçlar…

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12 Şub 2022 - 22:14 - Burç Haberleri

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