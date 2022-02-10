10 Şub 2022 - 21:02
Depresyona İlk Giren Burçlar Hangisidir? İşte Sürekli Bunalım Takılan O Burçlar…
Her burcun insanının duygular ile sınavı aynı olamıyor. Bazı burcun insanları, hayata hep pozitif bakarken; bazı burcun insanları, hep depresyon içerisinde takılmaya bayılıyor. Sizde Depresyona yatkın burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Evet, bu listede yer alan o üç burç genelde depresyona yatkın ve sürekli şikâyet eden insanlar ortaya çıkarıyor! Peki, depresyona yatkın burçlar hangisidir? İşte sürekli şikâyet eden o burçlar…
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10 Şub 2022 - 21:02 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.