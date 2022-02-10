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10 Şub 2022 - 21:02

Depresyona İlk Giren Burçlar Hangisidir? İşte Sürekli Bunalım Takılan O Burçlar…

Her burcun insanının duygular ile sınavı aynı olamıyor. Bazı burcun insanları, hayata hep pozitif bakarken; bazı burcun insanları, hep depresyon içerisinde takılmaya bayılıyor. Sizde Depresyona yatkın burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...