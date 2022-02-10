En Kibirli Burçlar Hangisidir? İşte Bakınca Bile Rahatsız Eden Olan O Burçlar…
Her ne kadar kibir ve intikam kötü ve zarar verici duygular olsa da bu listede yer alan o burçlara sahip olan insanların bu duygulardan arınması pek mümkün görünmüyor. İntikamı ve kibri adeta karakterlerinde barındıran burçlar ve detayları haberimizde...
Her ne kadar kibir ve intikam kötü ve zarar verici duygular olsa da bu listede yer alan o burçlara sahip olan insanların bu duygulardan arınması pek mümkün görünmüyor. İntikamı ve kibri adeta karakterlerinde barındıran bu burçlarının insanlarının tehlikeli olduğu kadar rahatsız olduğunu da söylemek çok yanlış olmuyor! Peki, kibirli ve intikam alıcı burçlar hangisidir? İşte en rahatsız edici olan o burçlar…
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10 Şub 2022 - 21:10 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.