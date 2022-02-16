En Kibirli Burçlar Hangisidir? İşte Bakışları Bile Rahatsız Eden Olan O Burçlar…

Her ne kadar kibir ve intikam kötü ve zarar verici duygular olsa da bu listede yer alan o burçlara sahip olan insanların bu duygulardan arınması pek mümkün görünmüyor. İntikamı ve kibri adeta karakterlerinde barındıran bu burçlarının insanlarının tehlikeli olduğu kadar rahatsız olduğunu da söylemek çok yanlış olmuyor! Peki, kibirli ve intikam alıcı burçlar hangisidir? İşte en rahatsız edici olan o burçlar…

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