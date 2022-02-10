10 Şub 2022 - 20:30
Survivor Batuhan’a Turbo Turabi’den Olay Sözler! Acun Ilıcalı’nın Adamları Arada! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Yenilir Yutulur Cinsten Değil…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Batuhan Karacakaya hakkında Turbo Turabi’den skandal sözler geldi. Acun Ilıcalı’nın adamlarına bile şok sözlerde bulunan Turbo Turabi, yenilir yutulur sözlerde bulunmadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına hem 2021 döneminde, hem de 2022 döneminde katılan Batuhan Karacakaya, arkasına dev bir kadro almıştı. Yarışmada adını duyurmuş olan Turbo Turabi ise şok yorumlarda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.