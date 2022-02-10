Survivor Batuhan’a Turbo Turabi’den Olay Sözler! Acun Ilıcalı’nın Adamları Arada! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Yenilir Yutulur Cinsten Değil…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına hem 2021 döneminde, hem de 2022 döneminde katılan Batuhan Karacakaya, arkasına dev bir kadro almıştı. Yarışmada adını duyurmuş olan Turbo Turabi ise şok yorumlarda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!