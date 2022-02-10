Rüyada Kış Ayını Görenler Yandı! Buz Gibi Gerçek Ağızları Açık Bıraktı! Meğer Rüyada Kış Görmenin Anlamı… “Yok Artık”
Rüyalar, yol gösterici bir iletidir. Kişilerin uyurken gördüğü rüyalar çoğu zaman insanlara yol göstermeyi amaçlar. Rüyada kış ayını gördüyseniz iki büyük haberi taşıyorsunuz demektir. Görülme durumuna göre hem iyi anlamı hem de kötü anlamları bulunan rüyada kış ayı görmek, dengelerin değişmesine neden oldu. İşte milyonlarca kişiye “Yok artık” dedirten rüyada kış görmenin anlamı!
Rüyada kış ayını gördüyseniz resmen yandınız demektir! Anlamıyla büyük olaylara işaret eden kış ayı rüyası, ağzınızı açık bırakacak. Eğer rüyada kışı, yazın gördüyseniz ya da mevsimsiz gördüyseniz çok ama çok dikkatli olmanız gerekir. Lapa lapa kar yağdığınızı gördüyseniz…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.