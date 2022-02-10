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10 Şub 2022 - 20:30

Rüyada Kış Ayını Görenler Yandı! Buz Gibi Gerçek Ağızları Açık Bıraktı! Meğer Rüyada Kış Görmenin Anlamı… “Yok Artık”

Rüyalar, yol gösterici bir iletidir. Kişilerin uyurken gördüğü rüyalar çoğu zaman insanlara yol göstermeyi amaçlar. Rüyada kış ayını gördüyseniz iki büyük haberi taşıyorsunuz demektir. Görülme durumuna göre hem iyi anlamı hem de kötü anlamları bulunan rüyada kış ayı görmek, dengelerin değişmesine neden oldu. İşte milyonlarca kişiye “Yok artık” dedirten rüyada kış görmenin anlamı!