Anasayfa/

Foto Galeri/

11 Şub 2022 - 09:24

Survivor Nisa, Barış Murat Yağcı’ya Yeniden Mi Döndü? Ogeday’la Olan Aşkı Sıfırlandı; Yardıma İlk O Koştu! Acun Ilıcalı Bile Şok Olacak!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyurmuş olan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday aşkının bittiğine dair yorumlar gelmeye başladı! Son yaşanan olayla birlikte birçok kişi ise Nisa’nın yeniden Barış Murat Yağcı’ya döndüğüne dair iddialar arka arkaya geldi. Ogeday Girişken’le aşkını sıfırladığı düşünülen Nisa Bölükbaşı’nın yardımına öyle bir isim koştu ki, Acun Ilıcalı’nın bile şok olacağına dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…