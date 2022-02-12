- 12 Şub 2022 - 22:08 G: 12 Şub 2022 - 23:06

Camdaki Kız Dizisinde Cana Ölüyor Mu? Feride Eline Aldı, Sessiz Sedasız İpini Kesti! “Sonunda Be Feride!” Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Cana’nın öldüğüne dair yorumlar arka arkaya geldi! Feride elini kana bularken; kimseye çaktırmadan sessiz sedasız ipini kesti. Birçok kişi ise bu duruma çok mutlu olarak; “Sonunda be Feride!” yorumlarında bulundu! Seyircileri şok içerisinde bırakan bu ölüm, dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer, devrim Yakut gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dizide Nalan’ın hamile olduğu öğrenilirken; Alp’in Adil Bey’i araması ve gerçekleri anlatması her şeyi tepetaklak etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Şub 2022 - 22:08 Ankara- Yaşam

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