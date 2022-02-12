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12 Şub 2022 - 22:08

Camdaki Kız Dizisinde Cana Ölüyor Mu? Feride Eline Aldı, Sessiz Sedasız İpini Kesti! “Sonunda Be Feride!” Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Cana’nın öldüğüne dair yorumlar arka arkaya geldi! Feride elini kana bularken; kimseye çaktırmadan sessiz sedasız ipini kesti. Birçok kişi ise bu duruma çok mutlu olarak; “Sonunda be Feride!” yorumlarında bulundu! Seyircileri şok içerisinde bırakan bu ölüm, dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…