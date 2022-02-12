Camdaki Kız Dizisinde Cana Ölüyor Mu? Feride Eline Aldı, Sessiz Sedasız İpini Kesti! “Sonunda Be Feride!” Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Cana’nın öldüğüne dair yorumlar arka arkaya geldi! Feride elini kana bularken; kimseye çaktırmadan sessiz sedasız ipini kesti. Birçok kişi ise bu duruma çok mutlu olarak; “Sonunda be Feride!” yorumlarında bulundu! Seyircileri şok içerisinde bırakan bu ölüm, dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer, devrim Yakut gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dizide Nalan’ın hamile olduğu öğrenilirken; Alp’in Adil Bey’i araması ve gerçekleri anlatması her şeyi tepetaklak etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.