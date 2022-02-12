- 12 Şub 2022 - 00:44

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 11 Şubat 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 11 Şubat 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 11 Şubat 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Başkent Ankara’da yaşanan su kesintileri Ankaralıları mağdur etmeye devam ediyor. Konuyla ilgili mağduriyeti gidermek için harekete geçen ASKİ ise, Ankaralılar ile an ve an su kesintileri duyurularını paylaşmaya başlıyor. Peki, ASKİ 11 Şubat Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 11 Şubat Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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12 Şub 2022 - 00:44 - Yaşam

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