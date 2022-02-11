Arka Sokaklar Dizisinden Engin Müdür’ün Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Rıza Baba Gerçekleri Açıklamıştı, Kriz Üzerine Kriz… “Yok Artık”

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Oya Akar gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü Cuma akamı ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Arka Sokaklar dizisinin 613. Bölümünde ise Engin Müdür sırtından vurulmuştu. Şimdi ise Engin Müdür karakterine hayat veren İlker İnanoğlu’nun diziden neden ayrıldığı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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