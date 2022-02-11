- 11 Şub 2022 - 10:47 G: 11 Şub 2022 - 10:58

Arka Sokaklar Dizisinden Engin Müdür’ün Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Rıza Baba Gerçekleri Açıklamıştı, Kriz Üzerine Kriz… “Yok Artık”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan neden Engin Müdür’ün ayrıldığı ortaya çıktı! Rıza Baba karakteri Arka Sokaklar dizisinin ekranlara gelecek olan yeni bölümde her şeyi açıklamıştı. Şimdi ise kriz üzerine kriz çıktı! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten şok olay!

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Oya Akar gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü Cuma akamı ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Arka Sokaklar dizisinin 613. Bölümünde ise Engin Müdür sırtından vurulmuştu. Şimdi ise Engin Müdür karakterine hayat veren İlker İnanoğlu’nun diziden neden ayrıldığı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Şub 2022 - 10:47 Ankara- Yaşam

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