Arka Sokaklar Engin Milyonları Yasa Soktu! Diziden Ayrıldı, Kaoslar Ardı Ardına Sıralandı! Dizi Bitiyor mu?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan neden Engin Müdür’ün ayrıldığı ortaya çıktı! Rıza Baba karakteri Arka Sokaklar dizisinin ekranlara gelecek olan yeni bölümde her şeyi açıklamıştı. Şimdi ise kriz üzerine kriz çıktı! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten şok olay!
Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Oya Akar gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü Cuma akamı ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Arka Sokaklar dizisinin 613. Bölümünde ise Engin Müdür sırtından vurulmuştu. Şimdi ise Engin Müdür karakterine hayat veren İlker İnanoğlu’nun diziden neden ayrıldığı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.