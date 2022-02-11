Ankara 11 Şubat 2022 Cuma Hava Durumu Meteoroloji Saatlik? Bugün Kar Mı, Yağmur Mu Var? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu?

Yurdun her yerini etkisi altına almış olan karakış tüm hızıyla devam ediyor. Havaların gitgide soğumaya başladığı bölgelerden biri olan Ankara’da ise, kar beklentisi hala sürüyor. Öte yandan eğitim ve çalışma hayatı nedeniyle dışarıda olmak zorunda kalan Ankaralılar, şehrin hava durumunu bir hayli yakından takip ediyor. Peki, Ankara 11 Şubat 2022 Cuma hava durumu meteoroloji Saatlik açıklandı mı? Ankara’da bugün kar mı, yağmur mu var? İşte Ankara 5 günlük hava durumu…



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