Ankara 11 Şubat 2022 Cuma Hava Durumu Meteoroloji Saatlik? Bugün Kar Mı, Yağmur Mu Var? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu?
Yurdun her yerini etkisi altına almış olan karakış tüm hızıyla devam ediyor. Havaların gitgide soğumaya başladığı bölgelerden biri olan Ankara’da ise, kar beklentisi hala sürüyor. Öte yandan eğitim ve çalışma hayatı nedeniyle dışarıda olmak zorunda kalan Ankaralılar için önümüzde ki günlerde yaşanacak hava durumu bilgileri haberimizde...
Yurdun her yerini etkisi altına almış olan karakış tüm hızıyla devam ediyor. Havaların gitgide soğumaya başladığı bölgelerden biri olan Ankara’da ise, kar beklentisi hala sürüyor. Öte yandan eğitim ve çalışma hayatı nedeniyle dışarıda olmak zorunda kalan Ankaralılar, şehrin hava durumunu bir hayli yakından takip ediyor. Peki, Ankara 11 Şubat 2022 Cuma hava durumu meteoroloji Saatlik açıklandı mı? Ankara’da bugün kar mı, yağmur mu var? İşte Ankara 5 günlük hava durumu…
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11 Şub 2022 - 10:55 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.