- 12 Şub 2022 - 19:35 G: 12 Şub 2022 - 20:33

Ankara 12 Şubat 2022 Cumartesi Hava Durumu Meteoroloji Saatlik? Bugün Kar Mı, Yağmur Mu Var? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu?

Yurdun her yerini etkisi altına almış olan karakış tüm hızıyla devam ediyor. Havaların gitgide soğumaya başladığı bölgelerden biri olan Ankara’da ise, kar beklentisi hala sürüyor. Öte yandan eğitim ve çalışma hayatı nedeniyle dışarıda olmak zorunda kalan Ankaralılar için önümüzde ki günlerde yaşanacak hava durumu bilgileri haberimizde...

Yurdun her yerini etkisi altına almış olan karakış tüm hızıyla devam ediyor. Havaların gitgide soğumaya başladığı bölgelerden biri olan Ankara’da ise, kar beklentisi hala sürüyor. Öte yandan eğitim ve çalışma hayatı nedeniyle dışarıda olmak zorunda kalan Ankaralılar, şehrin hava durumunu bir hayli yakından takip ediyor. Peki, Ankara 12 Şubat 2022 Cumartesi hava durumu meteoroloji Saatlik açıklandı mı? Ankara’da bugün kar mı, yağmur mu var? İşte Ankara 5 günlük hava durumu…


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12 Şub 2022 - 19:35 - Yaşam

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Ankara 12 Şubat 2022 Cumartesi Hava Durumu Meteoroloji Saatlik? Bugün Kar Mı, Yağmur Mu Var? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu? mask
Ankara 12 Şubat 2022 Cumartesi Hava Durumu Meteoroloji Saatlik? Bugün Kar Mı, Yağmur Mu Var? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu?
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