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11 Şub 2022 - 11:09

Alişan’dan Boşanma Kararı Alan Buse Varol Bikinileri Ortaya Döktü! Açıldı Saçıldı, Görenler Eridi! “Alişan Kaybettiğine Dön Bir Bak”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol, gündeme bomba gibi düştü! Kısa bir süre önce boşanma kararı alan Buse Varol, bikinili paylaşımıyla nefesleri kesti! Boşanma iddialarının ardından açılıp saçılan Buse Varol, görenleri eritti. Birçok kişi ise “Alişan ne kaybettiğine dön bir bak” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…