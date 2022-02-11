Alişan’dan Boşanma Kararı Alan Buse Varol Bikinileri Ortaya Döktü! Açıldı Saçıldı, Görenler Eridi! “Alişan Kaybettiğine Dön Bir Bak”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol, gündeme bomba gibi düştü! Kısa bir süre önce boşanma kararı alan Buse Varol, bikinili paylaşımıyla nefesleri kesti! Boşanma iddialarının ardından açılıp saçılan Buse Varol, görenleri eritti. Birçok kişi ise “Alişan ne kaybettiğine dön bir bak” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yakın zamanda ekranlara gelecek olan bir dizide yer alacak olan Buse Varol’un bir süredir evliliklerinde kara bulutlar yer alıyordu! Geçtiğimiz günlerde Eliz’in doğum gününü Buse Varol ayrı, Alişan ayrı kutlamıştı. İkili kutlamalarda yer almazken; bu durum ise boşanma iddialarının artmasına neden olmuştu. Şimdi ise Buse Varol, gününü gün ettiğini gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.