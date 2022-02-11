- 11 Şub 2022 - 11:33 G: 11 Şub 2022 - 11:48

Survivor All Star’da Her Şey Değişti! Şampiyon Şimdiden İfşalandı; Ağızlar Açık Kaldı! Turbo Turabi Durmak Nedir Bilmiyor!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da her şey komple değişti! Şampiyon eski Survivor yarışmacısı tarafından ifşaşanırken; ağızlar ise yarım metre açık kaldı. Sık sık Survivor All Star yarışmasına skandal yorumlarda bulunan Turbo Turabi, öyle bir şey dedi ki…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti.  Ödül oyunu ve elemenin yapıldığı Survivor All Star yarışmasında ödül oyununu kazanan takım Ünlüler olurken; Furkan Kızılkaya ise elenen isim olmuştu. Peki, Turbo Turabi, Survivor All Star yarışması hakkında neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

11 Şub 2022 - 11:33 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Alişan’dan Boşanma Kararı Alan Buse Varol Bikinileri Ortaya Döktü! Açıldı Saçıldı, Görenler Eridi! “Alişan Kaybettiğine Dön Bir Bak” mask
Alişan’dan Boşanma Kararı Alan Buse Varol Bikinileri Ortaya Döktü! Açıldı Saçıldı, Görenler Eridi! “Alişan Kaybettiğine Dön Bir Bak”
Camdaki Kız Dizisinde Cana Ölüyor Mu? Feride’nin Eli Kana Bulandı, Sessiz Sedasız İpini Kesti! “Sonunda Be Feride!” Neler Oluyor? mask
Camdaki Kız Dizisinde Cana Ölüyor Mu? Feride’nin Eli Kana Bulandı, Sessiz Sedasız İpini Kesti! “Sonunda Be Feride!” Neler Oluyor?
Survivor Nisa, Barış Murat Yağcı’ya Yeniden Mi Döndü? Ogeday’la Olan Aşkı Sıfırlandı; Yardıma İlk O Koştu! Acun Ilıcalı Bile Şok Olacak! mask
Survivor Nisa, Barış Murat Yağcı’ya Yeniden Mi Döndü? Ogeday’la Olan Aşkı Sıfırlandı; Yardıma İlk O Koştu! Acun Ilıcalı Bile Şok Olacak!
Survivor All Star’da Acil Konsey Toplandı! Her Şey Değişti! Yeni Kurallar Açıklandı! “Evrim Şampiyon Olacak” Acun Ilıcalı Açıkladı… mask
Survivor All Star’da Acil Konsey Toplandı! Her Şey Değişti! Yeni Kurallar Açıklandı! “Evrim Şampiyon Olacak” Acun Ilıcalı Açıkladı…
Survivor Batuhan Adayı Terk Edip, Türkiye’ye Dönüyor! Kaosa Daha Fazla Dayanamadı; Gözyaşları Yanaklarda Kurudu! Neler Oluyor? mask
Survivor Batuhan Adayı Terk Edip, Türkiye’ye Dönüyor! Kaosa Daha Fazla Dayanamadı; Gözyaşları Yanaklarda Kurudu! Neler Oluyor?
Survivor Yarışmasında Şok Eden Büyük Hata! Resmen İzleyicinin Aklıyla Dalga Geçtiler, Ardahan Birden Yok Oldu! “Bunu da Yapma Be Acun” mask
Survivor Yarışmasında Şok Eden Büyük Hata! Resmen İzleyicinin Aklıyla Dalga Geçtiler, Ardahan Birden Yok Oldu! “Bunu da Yapma Be Acun”
FOX TV Final Kararlarını Peş Peşe Açıkladı! Eda Ece Gözyaşları İçerisinde Duyurdu; Hayranları Yıkıldı! Canlı Yayında Her Şey İfşa Oldu! mask
FOX TV Final Kararlarını Peş Peşe Açıkladı! Eda Ece Gözyaşları İçerisinde Duyurdu; Hayranları Yıkıldı! Canlı Yayında Her Şey İfşa Oldu!
Gönül Dağı Dizisinden Asuman Ayrılıyor Mu? Seyirci Gözyaşlarıyla Kalacak; Hikayesi Bitti! Ramazan Bile Sırtını Döndü… mask
Gönül Dağı Dizisinden Asuman Ayrılıyor Mu? Seyirci Gözyaşlarıyla Kalacak; Hikayesi Bitti! Ramazan Bile Sırtını Döndü…
Survivor Batuhan’a Turbo Turabi’den Olay Sözler! Acun Ilıcalı’nın Adamları Arada! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Yenilir Yutulur Cinsten Değil… mask
Survivor Batuhan’a Turbo Turabi’den Olay Sözler! Acun Ilıcalı’nın Adamları Arada! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Yenilir Yutulur Cinsten Değil…
Meriç Erkan Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Sevgilisi Ahu Tuğba İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Meriç Erkan Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Sevgilisi Ahu Tuğba İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor All Star’da Her Şey Değişti! Şampiyon Şimdiden İfşalandı; Ağızlar Açık Kaldı! Turbo Turabi Durmak Nedir Bilmiyor! mask
Survivor All Star’da Her Şey Değişti! Şampiyon Şimdiden İfşalandı; Ağızlar Açık Kaldı! Turbo Turabi Durmak Nedir Bilmiyor!
Alişan’dan Boşanma Kararı Alan Buse Varol Bikinileri Ortaya Döktü! Açıldı Saçıldı, Görenler Eridi! “Alişan Kaybettiğine Dön Bir Bak” mask
Alişan’dan Boşanma Kararı Alan Buse Varol Bikinileri Ortaya Döktü! Açıldı Saçıldı, Görenler Eridi! “Alişan Kaybettiğine Dön Bir Bak”
Ankara 11 Şubat 2022 Cuma Hava Durumu Meteoroloji Saatlik? Bugün Kar Mı, Yağmur Mu Var? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu? mask
Ankara 11 Şubat 2022 Cuma Hava Durumu Meteoroloji Saatlik? Bugün Kar Mı, Yağmur Mu Var? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu?
Arka Sokaklar Dizisinden Engin Müdür’ün Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Rıza Baba Gerçekleri Açıklamıştı, Kriz Üzerine Kriz… “Yok Artık” mask
Arka Sokaklar Dizisinden Engin Müdür’ün Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Rıza Baba Gerçekleri Açıklamıştı, Kriz Üzerine Kriz… “Yok Artık”
11 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
11 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 11 Şubat 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 11 Şubat 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status