11 Şub 2022 - 11:33

Survivor All Star’da Her Şey Değişti! Şampiyon Şimdiden İfşalandı; Ağızlar Açık Kaldı! Turbo Turabi Durmak Nedir Bilmiyor!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da her şey komple değişti! Şampiyon eski Survivor yarışmacısı tarafından ifşaşanırken; ağızlar ise yarım metre açık kaldı. Sık sık Survivor All Star yarışmasına skandal yorumlarda bulunan Turbo Turabi, öyle bir şey dedi ki…