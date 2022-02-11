Survivor All Star’da Her Şey Değişti! Şampiyon Şimdiden İfşalandı; Ağızlar Açık Kaldı! Turbo Turabi Durmak Nedir Bilmiyor!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da her şey komple değişti! Şampiyon eski Survivor yarışmacısı tarafından ifşaşanırken; ağızlar ise yarım metre açık kaldı. Sık sık Survivor All Star yarışmasına skandal yorumlarda bulunan Turbo Turabi, öyle bir şey dedi ki…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Ödül oyunu ve elemenin yapıldığı Survivor All Star yarışmasında ödül oyununu kazanan takım Ünlüler olurken; Furkan Kızılkaya ise elenen isim olmuştu. Peki, Turbo Turabi, Survivor All Star yarışması hakkında neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.