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11 Şub 2022 - 11:58

Hadise’den Yürek Hoplatan Kar Paylaşımı! Zarafetini Konuşturdu, Görenler Mest Oldu! “Enişte Bey Nerede?” Bir Bakan Bir Daha…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den yürek hoplatan kar paylaşımı geldi! Zarafetini konuşturan Hadise, hayranlarını mest etti! Yalnız başına fotoğraf paylaşan Hadise’ye ise “Enişte bey nerede?” yorumları yapıldı! Bir bakan bir daha bakarken; gündeme de bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…