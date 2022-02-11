Hadise’den Yürek Hoplatan Kar Paylaşımı! Zarafetini Konuşturdu, Görenler Mest Oldu! “Enişte Bey Nerede?” Bir Bakan Bir Daha…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den yürek hoplatan kar paylaşımı geldi! Zarafetini konuşturan Hadise, hayranlarını mest etti! Yalnız başına fotoğraf paylaşan Hadise’ye ise “Enişte bey nerede?” yorumları yapıldı! Bir bakan bir daha bakarken; gündeme de bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler’den 3 milyon liralık bir yüzükle evlenme teklifi alan Hadise, “Hikayemiz yeni başlıyor” yorumunda bulunmuştu. Hayranlarını heyecanlandıran bu paylaşım ise sosyal medyayı sallamıştı! Evlilik teklifinden bir gün sonra Mehmet Dinçerler’i takip etmeye başlayan Hadise, şimdide karlar arasındaki güzelliğini konuşturdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.