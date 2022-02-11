İbo Show’a STAR TV Kararı! Anlaşmalar İmzalandı, Öyle İsimler Geliyor Ki… “İmparator Yine Yaptı Yapacağını” Ülkenin En Büyük…
STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’a kanal kararını verdi. Anlaşmalar yeniden imzalanırken; gelen konuk isimler ise dengeleri değiştirdi. Birçok kişiden “İmparator yaptı yine yapacağını” yorumlarını alan İbrahim Tatlıses, sosyal medyayı salladı! Ülkenin en büyük müzik programlarından birine sahip olan İbrahim Tatlıses, İbo Show’la ortalığı inletti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Tam tamına 9 yıl aradan sonra hayranlarıyla ilk kez İbo Show’da karşılaşan İbrahim Tatlıses, reyting rekorlarını kırdırmıştı. Her bölümde birbirinden özel konukları ağırlayan İbrahim Tatlıses, en son yılbaşı gecesinde hayranlarıyla bir araya gelmişti. Yılbaşı gecesine özel olarak; Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses, Şafak Sezer ve Oryantal Didem isimlerini davet eden İbo Show programı şimdi sezona başladığını duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.