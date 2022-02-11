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11 Şub 2022 - 12:48

İbo Show’a STAR TV Kararı! Anlaşmalar İmzalandı, Öyle İsimler Geliyor Ki… “İmparator Yine Yaptı Yapacağını” Ülkenin En Büyük…

STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’a kanal kararını verdi. Anlaşmalar yeniden imzalanırken; gelen konuk isimler ise dengeleri değiştirdi. Birçok kişiden “İmparator yaptı yine yapacağını” yorumlarını alan İbrahim Tatlıses, sosyal medyayı salladı! Ülkenin en büyük müzik programlarından birine sahip olan İbrahim Tatlıses, İbo Show’la ortalığı inletti! İşte merak edilen tüm detaylar…