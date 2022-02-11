Survivor All Star Yayından Mı Kaldırıldı? RTÜK’ten Ceza Üzerine Ceza Yemişti, Yayın Akışına Müdahale Geldi! Meğer Survivor…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star dün akşam ekranlara gelmeyince sosyal medya karıştı. RTÜK’ten kısa bir süre önce ceza üzerine ceza alan Survivor yarışması, yayın akışına müdahaleye neden oldu! Meğer Survivor yarışması…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü Çarşamba akşamı yayınlanmıştı. Yayınlanan son bölümünde kaos etkili olmuştu. Hem ödül oyununun hem de elemenin yaşandığı Survivor All Star yarışmasından Ünlüler takımı oyunu kazanırken; uzun bir süre sonra ilk kez yemek yemişlerdi. Eleme konseyinde ise en az SMS alan isim Furkan Kızılkaya olmuş ve yarışmadan elenmişti. Perşembe akşamı yeni bölümü beklenirken; şok bir olay yaşandı ve Survivor All Star ekranlara gelmedi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.