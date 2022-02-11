Survivor All Star Yayından Mı Kaldırıldı? RTÜK’ten Ceza Üzerine Ceza Yemişti, Yayın Akışına Müdahale Geldi! Meğer Survivor…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü Çarşamba akşamı yayınlanmıştı. Yayınlanan son bölümünde kaos etkili olmuştu. Hem ödül oyununun hem de elemenin yaşandığı Survivor All Star yarışmasından Ünlüler takımı oyunu kazanırken; uzun bir süre sonra ilk kez yemek yemişlerdi. Eleme konseyinde ise en az SMS alan isim Furkan Kızılkaya olmuş ve yarışmadan elenmişti. Perşembe akşamı yeni bölümü beklenirken; şok bir olay yaşandı ve Survivor All Star ekranlara gelmedi. Peki, neler oluyor?

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