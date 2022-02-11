- 11 Şub 2022 - 13:39 G: 11 Şub 2022 - 13:55

Aziz Dizisinde Sıcak Yakınlaşma Delirtti! O İsimler Dudak Dudağa Gelince Ortalık Alev Hattına Döndü! “Çocuklarınızı Ekrandan Uzak Tuttun!”

Show TV ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Aziz’de sıcak yakınlaşma yaşandı! O isimlerin dudak dudağa gelince ortalık çok fena bir şekilde alev aldı! Televizyon dünyasını sallayan Aziz dizisi aşk temasıyla ağızların açık kalmasına neden oldu! Birçok kişi ise “Çocuklarınızı ekranlardan uzak tutun” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu ve Suzan Kardeş gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Aziz dizisi Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Nişan krizinden sonra büyük sıkıntılar yaşayan Efnan ve Aziz, son halleriyle büyük şoku hayranlarına yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Şub 2022 - 13:39 Ankara- Yaşam

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