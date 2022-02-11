- 11 Şub 2022 - 13:57 G: 11 Şub 2022 - 14:13

Sadakatsiz Dizisinin Asya’sı Alev Alev Yaktı! İncecik Belini Fizik Şov Yaparak Gösterdi! Ceketinin Altına Giydiği Braletle… “Asya Hanım Neler Yapıyorsunuz?”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Asya karakterine hayat veren Cansu Dere alev alev yaktı! İncecik beliyle şov yapan güzel oyuncu ceketinin altına giymiş olduğu braletle gündeme bomba gibi düştü. Birçok hayranından “Aman Asya Hanım, neler yapıyorsunuz?” yorumlarını alan Cansu Dere hayranlarından tam not aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerini Melis Sezen, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş’le paylaşan Cansu Dere, Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği karakterle tüm Türkiye’de “kraliçe” olarak anılmaya başlamıştı. Şimdi ise Kraliçe’den dekolteli paylaşımlar arka arkaya geldi! İşte merak edilen tüm detaylar..

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11 Şub 2022 - 13:57 Ankara- Yaşam

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