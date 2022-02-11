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11 Şub 2022 - 13:57

Sadakatsiz Dizisinin Asya’sı Alev Alev Yaktı! İncecik Belini Fizik Şov Yaparak Gösterdi! Ceketinin Altına Giydiği Braletle… “Asya Hanım Neler Yapıyorsunuz?”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Asya karakterine hayat veren Cansu Dere alev alev yaktı! İncecik beliyle şov yapan güzel oyuncu ceketinin altına giymiş olduğu braletle gündeme bomba gibi düştü. Birçok hayranından “Aman Asya Hanım, neler yapıyorsunuz?” yorumlarını alan Cansu Dere hayranlarından tam not aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…