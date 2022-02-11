Üç Maymunu Oynayan Burçlar Hangisidir? Duymadım Görmedim Bilmiyorum Diyen Burçlar Hangisidir? İşte, O Burçlar!
Her burcun insanından elbette her konuda bas bas bağırmasını beklemiyoruz. Ancak bu listedeki burçlar bırakın bağırmayı, bazı konularda hiç konuşmamayı tercih ediyor! Evet, bu burçlar her konuda üç maymunu oynuyor. Sizde hayatta olup bitenler karşısında resmen üç maymunu oynayan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanından elbette her konuda bas bas bağırmasını beklemiyoruz. Ancak bu listedeki burçlar bırakın bağırmayı, bazı konularda hiç konuşmamayı tercih ediyor! Evet, bu burçlar her konuda üç maymunu oynayarak, kimsenin huzurunu kaçırmıyor. Peki, üç maymunu oynayan burçlar hangisidir? Hep duymadım görmedim bilmiyorum diyen burçlar hangisidir? İşte, o burçlar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
11 Şub 2022 - 14:13 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.