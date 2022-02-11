- 11 Şub 2022 - 14:13 G: 11 Şub 2022 - 14:29

Üç Maymunu Oynayan Burçlar Hangisidir? Duymadım Görmedim Bilmiyorum Diyen Burçlar Hangisidir? İşte, O Burçlar!

Her burcun insanından elbette her konuda bas bas bağırmasını beklemiyoruz. Ancak bu listedeki burçlar bırakın bağırmayı, bazı konularda hiç konuşmamayı tercih ediyor! Evet, bu burçlar her konuda üç maymunu oynuyor. Sizde hayatta olup bitenler karşısında resmen üç maymunu oynayan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun insanından elbette her konuda bas bas bağırmasını beklemiyoruz. Ancak bu listedeki burçlar bırakın bağırmayı, bazı konularda hiç konuşmamayı tercih ediyor! Evet, bu burçlar her konuda üç maymunu oynayarak, kimsenin huzurunu kaçırmıyor. Peki, üç maymunu oynayan burçlar hangisidir? Hep duymadım görmedim bilmiyorum diyen burçlar hangisidir? İşte, o burçlar…

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11 Şub 2022 - 14:13 - Burç Haberleri

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