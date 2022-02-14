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14 Şub 2022 - 16:53

Survivor Adem İçin Hazin Son! "Yarışmadan Çekilme" Hayranları Deliriyor! Acun Ilıcalı’nın Gözlerinin İçine Baka Baka...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan Adem’in çekileceği iddia edildi! Acun Ilıcalı’nın gözlerinin içine baka baka geçtiğimiz günlerde Sercan Yıldırım’la tartışan Adem Kılıççı, hayranlarına “Vazgeçtim” mesajını adeta vermişti. Şimdi ise hayranlarını yıkacak bir gelişme yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…