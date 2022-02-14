Survivor Adem İçin Hazin Son! "Yarışmadan Çekilme" Hayranları Deliriyor! Acun Ilıcalı’nın Gözlerinin İçine Baka Baka...
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan Adem’in çekileceği iddia edildi! Acun Ilıcalı’nın gözlerinin içine baka baka geçtiğimiz günlerde Sercan Yıldırım’la tartışan Adem Kılıççı, hayranlarına “Vazgeçtim” mesajını adeta vermişti. Şimdi ise hayranlarını yıkacak bir gelişme yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde heyecan tavan yapmıştı. Cumartesi günü ekranlara gelecek olan Survivor All Star yarışmasında bulunan Adem Kılıççı’nın yarışmadan çekileceği gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.